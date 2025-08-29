Камион закачи жици и отнесе светофар във варненския квартал "Владиславово"

кадър: Фейсбук, Виждам те КАТ Варна", В. Кирилов

Тежкотоварен автомобил е закачил тролейбусни жици на кръстовище между „Владиславово“ и „Кайсиева градина“, при което е паднал и близкия светофар. Сигнал за инцидента е подаден 12.55 часа, съобщиха от пресцентъра на полицията, предаде "Морето".

До случилото се стига при завой на камиона.

Скъсаните жици са паднали върху две коли, но няма пострадали хора.

В момента екип на полицията е на място.

