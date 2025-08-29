Камион закачи жици и отнесе светофар във варненския квартал "Владиславово"
кадър: Фейсбук, Виждам те КАТ Варна", В. Кирилов
Тежкотоварен автомобил е закачил тролейбусни жици на кръстовище между „Владиславово“ и „Кайсиева градина“, при което е паднал и близкия светофар. Сигнал за инцидента е подаден 12.55 часа, съобщиха от пресцентъра на полицията, предаде "Морето".
До случилото се стига при завой на камиона.
Скъсаните жици са паднали върху две коли, но няма пострадали хора.
В момента екип на полицията е на място.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!