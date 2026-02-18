Камион закъса на пътя Добротич – Вълчи дол, ще го изтеглят утре

Снимка: ОДМВР-Варна

Временно е ограничено движението по пътя Добротич – Вълчи дол, съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

Причината за мерките е закъсал товарен автомобил. Затова и камиони над 12 тона временно няма да преминават.

Изтеглянето на тежкотоварното превозно средство ще бъде извършено утре.

Призоваваме водачите да се съобразяват с въведеното ограничение и да следват указанията на служителите на място, апелират от ОД на МВР - Варна.

"Екипи на „Пътна полиция“ са на терен и следят обстановката. Шофирайте внимателно и отговорно!", добавят още от полицията.

