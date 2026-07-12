Камионът от катастрофата с двама загинали край Дупница не е бил в нарушение

Снимка Европейски център за транспортни политики

Камионът, в който се блъсна автомобилът при тежката катастрофа край Дупница, не е бил в нарушение на Закона за движение по пътищата. Това съобщават от МВР, цитирано от NOVA. Предстои органите на реда да изяснят причините, довели до фаталния инцидент, при който загинаха двама души.

Товарният автомобил с ремарке, в който се удари кола край Дупница, не е бил в нарушение на правилата за движение. Данните са установени при проверката на място, съобщават от МВР.

Тежката катастрофа стана в събота малко преди разклона за Бобов дол, в посока София, преди включването към автомагистрала „Струма“. Лек автомобил се е блъснал в паркирания товарен автомобил с ремарке, пише Блиц.

При инцидента са загинали водачът на колата – около 40-годишен мъж, както и неговият спътник, който е пътувал на предната седалка.

Други трима души са пострадали. Сред тях е 17-годишно момиче, което е в тежко състояние. То беше транспортирано с медицински хеликоптер до столичната болница „Света Анна“.

Шофьорът на камиона не е пострадал. По първоначални данни той не е бил в превозното средство по време на удара.

Разследването продължава, като се изясняват всички обстоятелства около катастрофата, включително причината автомобилът да се блъсне в спрелия товарен камион.

Редактор "Екип на Петел",

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