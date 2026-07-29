Кампания „Синьо сърце“ за борба с трафика на хора ще се проведе на входа на Морската градина

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На 30 юли 2026 г. (четвъртък) от 17:30 до 18:30 ч. на входа на Морската градина на площад „Антон Новак“ ще се проведе кампанията „Синьо сърце“, съобщиха от дирекция „Превенции“ към Община Варна.

Кампанията Blue Heart Campaign е глобална инициатива на Организацията на обединените нации за борба с трафика на хора. Тя стартира през 2009 г. и насърчава обществената солидарност с жертвите на това престъпление. Синьото сърце символизира както тъгата на пострадалите, така и ангажимента на институциите за тяхната защита.

Във Варна инициативата се организира и координира ежегодно от Местната комисия за борба с трафика на хора към дирекция „Превенции“ при Община Варна, в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора, по повод 30 юли – Световния ден за борба с трафика на хора.

Целта на кампанията е да информира младите хора за рисковете, свързани с трафика на хора, за методите, използвани от трафикантите, да повиши чувствителността на обществото към жертвите и да насърчи нетърпимост към извършителите.

В рамките на инициативата доброволци от Градския превантивен клуб към дирекция „Превенции“ ще информират гражданите и гостите на Варна за същността на кампанията и за ключовите послания, свързани с престъплението „трафик на хора“: „Трафикът на хора има лице. Виж го! Не подминавай! Не бъди безучастен! Един сигнал може да спаси живот!“.

Синьото сърце е символ на съпричастност и солидарност с жертвите на трафик на хора. Всички желаещи ще могат да си направят снимка в специална рамка във формата на синьо сърце, пише Пресцентър на Община Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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