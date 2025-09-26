Кампания за опасни отпадъци от днес във Варна

снимка: Община Варна

Община Варна организира трета за 2025 година кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинства. Тя ще се проведе в четири поредни дни – от 25 до 28 септември, на територията на всички райони в града.

Предоставя се възможност на населението да предава опасни отпадъци, образувани от домакинствата в мобилен събирателен пункт, като в графика са включени и съботно-неделни дни.

Район „Аспарухово“ - 26.09.2025 г. (петък): 09:00 - 12:45 ч., пазара на ул. „Моряшка“.

Район „Одесос“ - 26.09.2025 г. (петък): 13:45 - 17:30 ч., площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“.

Район „Младост“ - 27.09.2025 г. (събота): 09:00 - 12:54 ч., паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138.

Район „Владислав Варненчик“ - 27.09.2025 г. (събота): 13:45 - 16:30 ч., паркинга до „Супермаркет 5“.

Район „Одесос“ 28.09.2025 г. (неделя): 09:00 - 16:30 ч., сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми приморски полк“.

От отдел „Управление на отпадъците“ уточняват, че гражданите могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци: Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители); Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви); Мастила и замърсени опаковки; Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност); Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни).

Дейностите по разделното събиране, транспортиране и последващото оползотворяване/обезвреждане на опасните отпадъци с произход от домакинствата се извършва от „Екосейф“ ООД, съгласно сключен с Община Варна договор, предаде Радио Варна.

