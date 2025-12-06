Kъмпинг "Арапя" край Царево e под вода

снимка,архив: Булфото

Продължителните валежи в Бургаско предизвикаха локални наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево.

"Наводнени са редица незаконни обекти по поречието на реката, които ще бъдат премахнати", обясниха за БНТ от Община Царево.

Властите успокояват, че ситуацията към момента не е тревожна.

Обявен е жълт код за валежи, а най-голямо количество е паднало в село Изгрев - 130 литра на квадратен метър.

Залят е пътят Ахтопол - Царево, като в момента водата се оттича.

