Канада дебютира на „Евровизия 2027“ в България

Снимка Пиксабей

Канада ще вземе участие в следващото издание на „Евровизия“, обявиха организаторите в сряда, като по този начин най-голямото музикално събитие в света, излъчвано на живо по телевизията, ще обхване и Северна и Южна Америка, предаде АФП, цитирана от БНР.

"Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и най-новият му член CBC/Radio-Canada, националната обществена медия на Канада, с радост обявяват, че Канада ще участва в конкурса "Евровизия" през 2027 г. в България", се посочва в изявление на EBU.

Канада е първата нова страна, която се присъединява към "Евровизия" след Австралия през 2015 г.

"Въпреки че конкурсът е роден в Европа, той продължава да приветства целия свят", заяви в изявление директорът на "Евровизия" Мартин Грийн.

България спечели "Евровизия 2026" във Виена през май с хита на Дара "Бангаранга", който завладя 70-тото издание на бляскавото телевизионно шоу, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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