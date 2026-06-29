Канада е първият осминафиналист на Мондиал 2026 след късна драма с Южна Африка

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Канада се класира за осминафиналите на Световното първенство по футбол 2026, след като надделя драматично с минималното 1:0 над Република Южна Африка в първия двубой от елиминационната фаза. Срещата се проведе на стадион „Лос Анджелис“ в Ингълууд пред повече от 69 хиляди зрители, а победният гол падна дълбоко в добавеното време, предава Гонг.

Домакините доминираха през почти целия мач и създадоха значително повече положения пред противниковата врата. Още в 22-ата минута Дерек Корнелиус отправи опасен удар с глава след центриране от статично положение, но Ронуен Уилямс показа отличен рефлекс и спаси. Малко преди почивката стражът на южноафриканците отново се намеси блестящо, след като последователно отрази удари на Мойз Бомбито и Таджън Бюканън.

В края на първата част канадците имаха и претенции за дузпа, след като Ричи Лариа падна в наказателното поле след съприкосновение със защитник, но главният съдия прецени, че нарушение няма.

След подновяването на играта натискът на Канада продължи. Танитолува Олувасейи пропусна отлична възможност очи в очи с Уилямс, а впоследствие Промис Дейвид и Джонатан Дейвид също не успяха да преодолеят вдъхновения вратар на Република Южна Африка.

Все пак усилията на канадците бяха възнаградени в добавеното време. След рикошет топката попадна в Стивън Еустакио, който с прецизен удар от границата на наказателното поле прати топката в долния ляв ъгъл и донесе ценния успех с 1:0.

Така Канада си осигури място сред най-добрите 16 на Мондиал 2026. На осминафиналите тимът ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия – Мароко в спор за място сред най-добрите осем отбора на турнира.

Редактор "Екип на Петел",

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