Канада и Финландия са първите полуфиналисти на Световното по хокей на лед

Отборите на Канада и Финландия са първите полуфиналисти на световното първенство по хокей на лед за мъже, което се провежда в Швейцария.

Във Фрибур канадците детронираха настоящия световен шампион САЩ след успех с 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) и взеха реванш за поражението си от същия съперник на финала на Олимпийските игри в Торино през февруари.

Маклин Селебрини даде аванс на Канада минута и половина преди края на първата третина, а в средата на втората Дилан Халоуей покачи на 2:0. Конър Браун и капитанът Сидни Кросби оформи изразителния успех на "кленовите листа" с голове на празна врата в заключителните секунди на срещата и така удължиха на осем серията от победи на тима от началото на световния шампион.

И двамата вратари спасиха по 34 удара в мача, но канадският Джет Грийвс регистрира и "суха мрежа" на сметката си.

В друга среща, играна по същото време в Цюрих, Финландия спечели с 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) срещу Чехия, пише Блиц.

Сакари Манинен и Антон Лундел дадоха аванс от 2:0 на скандинавците още в първата третина, а в началото на втората Конста Хелениус бе точен за 3:0.

Филип Хронек върна надеждите на чехите за обрат с попадение при числено превъзходство в средата на втората част, но Лени Хаменахо сложи точка на спора с четвърти гол за Финландия малко преди края.

Съперниците на Канада и Финландия на полуфиналите ще станат ясни по-късно днес, когато предстои да се изиграят и другите два четвъртфинала - Швейцария срещу Швеция и Норвегия срещу Латвия.

