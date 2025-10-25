Канада обяви пауза на кампанията срещу Тръмп

кадър: Писабей

Властите в Онтарио заявиха, че ще направи пауза в рекламната кампания, която стана повод американският президент Доналд Тръмп внезапно да прекрати търговските преговори с Канада, предаде Ройтерс.

В рекламата се чува гласа на покойния американски президент Роналд Рейгън, който казва, че митата предизвикват търговски войни и икономическа катастрофа.

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено, заяви премиерът на провинция Онтарио Дъг Форд, допълва БТА.

"След разговор с премиера (Марк) Карни Онтарио от понеделник ще направи пауза в рекламната си кампания, свързана със САЩ, за да могат да се подновят търговските преговори", пише в изявление на Форд.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!