Канада постигна първата си победа на световни финали

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Отборът на Канада спечели убедително с 6:0 срещу Катар и на практика си осигури място в елиминационната фаза на Световното първенство по футбол.

С хеттрик за успеха на стадиона във Ванкувър се отличи нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид.

Северноамериканският отбор записа първата си победа на Световно първенство, съобщава БТА. На турнира през 2022 г. те претърпяха три загуби в три мача от груповата фаза. През 1986 г. Канада също загуби три мача.

Канадците, които са един от трите домакина на световните финали, не оставиха съмнение в превъзходството си, като задачата им беше улеснена и от факта, че Катар завърши мача с девет души след червени картони за Хомам Ахмед и Асим Мадибо.

Кайл Ларин откри резултата в 16-ата минута с добавка след удар на нападателя на Ювентус Джонатан Дейвид, който сам бе точен за 2:0 в 29-ата.

В 33-а минута Катар остана в намален състав след червен картон на Хомам Ахмед. Първоначално реферът отсъди дузпа за нарушението на Ахмед, но след преглеждане на ситуацията с ВАР съдията даде червен картон и фаул за Канада.

В самия край на първата част Дейвид отбеляза втория си гол и Канада се оттегли на почивка с три гола аванс.

В началото на второто полувреме Аким Мадибо влезе грубо в краката и контузи Исмаел Коне, за което получи червен картон, оставяйки Катар с девет души на терена.

Нейтън Салиба, който влезе на мястото на контузения Коне, се разписа в 64-ата от фаул, а автогол на Мохамед Манай в 75-ата минута направи преднината на Канада повече от солидна.

В добавеното време на мача Джонатан Дейвид оформи своя хеттрик за крайното 6:0.

Канада събра актив от 4 точки и оглави временното класиране в група B и почти си гарантира участи на1/16-финалите. Катар остава на последното място с 1 точка.

В последния си мач от групата Канада ще играе с Швейцария, а Катар с Босна и Херцеговина.

Класиране:

1. Канада 2 1 1 0 7:1 4 точки

2. Швейцария 2 1 1 0 5:2 4

3. Босна и Херцеговина 2 0 1 1 2:5 1

4. Катар 2 0 1 1 1:7 1

Редактор "Екип на Петел",

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