Канадец кара една и съща кола от 70 години

automedia.investor.bg

Когато е на 17 години канадецът Рандал Питман си купува Ford Model T за 47,5 долара. Сега мъжът е на 87 години и продължава да кара същият този автомобил, който все още е в движение.

За да купи първата кола в живота си, Рандал работи на бензиностанция срещу 10 цента на час. Когато успява да събере 50 долара, веднага отива на аукцион за Ford Model T, произведен през 1927 г.

"Първоначално обявената цена беше 45 долара. Човекът, който водеше търга, започна да крещи "45! Кой дава 50?" Тогава аз обявих странната сума от 47,5 долара и той каза "Продадено!", спомня си Питман.

Изданието The Drive съобщава, че канадецът продължава да ползва автомобила, като за 70 години му е навъртял безброй километри. Този Ford няма мигачи, предпазни колани и климатик, а двигателят се пали с манивела. Питман обаче не се притеснява то това. В гаража си той има още един Ford Model T от 1927 г., но във версия "купе". Той е купен през 60-те години.

CBC✔@CBC

Randall Pitman bought this 1927 Ford Model T when he was 17 and has kept it for 70 years. | @CBCNS

567

11:30 PM - Jul 9, 2019

Twitter Ads info and privacy