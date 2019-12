Канадска телевизия изряза Тръмп от сцената във филма „Сам вкъщи”

Канадската Cи Би Ес изряза сцена с Доналд Тръмп от една от най-популярните комедии - "Сам вкъщи-2“. Филмът беше показан по време на коледните празници. Решението на канала изненада привържениците на американския президент, съобщи БГНЕС.

От Си Би Ес настояват, че 8-те липсващи минути са отрязани от двучасов филм за реклама.

"Сцената с Доналд Тръмп и още няколко души бяха изрязани от филма, тъй като никой от тях не беше важен в сюжета. Това беше направено през 2014 г., когато за първи път получихме права върху филма и дори преди Тръмп да стане президент", се изказа в защита на решението на телевизионния канал Топмпсън.

Във версията на „Сам вкъщи-2: Загубен в Ню Йорк“ от 1992 г. Тръмп се появява за няколко секунди във фоайето на шикозния хотел „Ню Йорк Плаза“, където главният герой Кевин, изигран от Маколи Кълкин, го пита къде е регистрационното бюро.

„По-надолу по коридора и вляво“ е единствената реплика на Тръмп, който по онова време беше известен бизнесмен и собственик на хотела.

Самият Тръмп е определял филма като голям коледен хит и е казвал, че за него е голяма чест да участва в поредицата. "Аз участвах в "Сам вкъщи-2". Много хора редовно си спомнят това, особено по време на Коледа. Казват, особено децата:" Току-що те видях в киното." Те ме забелязват повече в кината, отколкото по телевизията. Но това е добър филм и аз бях по-млад, меко казано. И за мен беше чест да участвам в него ", каза той.

Тръмп е играл повече от веднъж в роля себе си, по-специално във филми като Zoolander и Ghosts Can't Do it. Решението за премахване на краткото присъствие на президента на САЩ във филма беше подложено на критика от привържениците на американския президент. Синът на Тръмп, Доналд Тръмп-младши, нарече този ход "жалък“.

