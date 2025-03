Канадският премиер се разплака заради Тръмп

Кадър Х

Канадският премиер Джъстин Трюдо не успя да сдържи сълзите си пред репортери докато говореше за политиката на правителството си на фона на тарифните политики, наложени от Доналд Тръмп.

“На лично ниво - всеки ден в този офис съм се уверявал, че поставям канадците на първо място... Тук съм, за да ви кажа на всички, че ви имаме. Дори в последните дни на това правителство“, каза Трюдо, който има още три дни като премиер на Канада.

“И затова съм тук, за да ви кажа всичко, което ви имаме. Дори в последните дни на това правителство ние няма да подведем канадците днес и дълго в бъдещето“, увери той обществеността, предаде Днес.бг

САЩ наложиха 25% мита върху всички стоки, внасяни от Мексико и Канада, вкарвайки страната в търговска война във вторник.

Само няколко дни по-късно обаче Тръмп отмени икономическия си шамар, като заяви, че стоките, които са в съответствие със Северноамериканското споразумение за свободна търговия, няма да бъдат облагани с мита до 2 април. Oчевидно обмисля подобна отсрочка и за Канада.

Тръмп се подиграва на Трюдо от месеци, заплашвайки да анексира Канада като 51-ия щат и наричаше премиера “губернатор Трюдо“. Той е готов официално да премине към нов лидер, след като неговата Либерална партия проведе лидерски избори в неделя. Този нов лидер скоро ще бъде изправен пред национални избори малко след това.

Трюдо се опитва да има някакво подобие на победна обиколка, след като беше принуден да подаде оставка, когато изглеждаше, че не може да спечели следващите избори.

Justin Trudeau breaks down crying.

Trump has completely broken the Governor of Canada.pic.twitter.com/G6liJmiJaY