Каназирева получи плюшена играчка при встъпването й като съдия

Дани Каназирева мина през политиката като вихър, след като се присъедини към партията на Бойко Борисов. Бившият депутат от ГЕРБ и областен управител на Пловдив прибави следващото си назначение в своята биография. Тя се пахвали в профила си в социалната мрежа със следващото си назначение.

Днес встъпвам като съдия с чувство на дълбока отговорност и признателност.

Престиж. Авторитет. Уважение. Респект. И най-вече смисъл. Това изпитвам в този момент — не като самоцел, а като резултат на дългогодишни усилия, лични и професионални изпитания и постоянство.

Сбъднах всичко, към което един млад човек би се стремил. Но не с късмет или талант, а с труд. Със себераздаване. С риск. С постоянна подготовка и с онази тиха, вътрешна решителност, с която си казваш: „Ще се справя“.

Днес съм щастлива, горда и изпитвам дълбока благодарност за всичко, което постигнах и което преодолях.

Като адвокат преминах през години на активна практика, без предварително „отворени врати“, а само с образование, амбиция и последователност. Години, в които натрупах не само професионален опит, но изградих и име, базирано на резултати, работещи решения и доверие.

Преминах и през политиката — среда на бурни процеси, силни хора и често разочароващи истини. Работих и със силните на деня, и с онези, които остават незабелязани, но носят дори по-висока стойност. Постигнах успехи, които бяха немислими за мнозина. С работа, с позиции, със силен екип.

Тя бе посрещната подобаващо с плюшено мече от Председателят на Върховния административен съд с изтекъл мандат Георги Чолаков.

