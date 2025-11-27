Кънчев се скъса да подсказва, но тя си остана с 500 лева

кадри bTV

редактор Веселин Златков

Двама поредни участници в „Стани богат” си тръгнаха само с по 500 лева, въпреки че водещият Ники Кънчев се опита максимално да им помогне, при това не само като официален жокер. Той често търпи критики, че твърде много помага, особено на играчи, които са му симпатични по някакъв начин.

Водещият „удари рамо” най-много на Зорница Михалкова от Банско. Тя започна доста уверено играта си, но скоро въпросите бързо взеха да ѝ стават сложни. Участничката взе да се оправдава, че трудно помни имена, а от играта ѝ стана ясно, че не е много добре и с историческите периоди.

В последния въпрос, пред който се изправи тя, се търсеше причината за пропадането на три пъти на Олимпийските игри в модерната им история. Зорница по някакъв начин взе да разсъждава защо три поредни пъти ще се проваля олимпиадата. Тук Кънчев вече не издържа и цели два пъти върна участничката да чете внимателно въпроса, в който изобщо нямаше думата „поредни”. Въпреки това и използван жокер 50:50, тя посочи грешен отговор.

