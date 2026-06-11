Кънчо Стойчев: Големите вериги заробват българския производител

Кадър бТВ, архив

Новите регулации в Закона за защита на потребителите целят да осветлят ценообразуването и да спрат диктата на големите търговски вериги, съобщават от БНР. В интервю за националното радио председателят на съюз „Произведено в България“ Кънчо Стойчев заяви, че родните производители са най-губещата страна от настоящата ситуация на пазара. По думите му големите търговски компании системно прехвърлят тежестта върху производителите заради прекомерната си пазарна сила.

Според Кънчо Стойчев дебатът и законовите промени са закъснели с близо 12 години – период, в който неговата организация за първи път е повдигнала въпроса. Той призна, че навлизането на големите търговски вериги е донесло модернизация на сектора у нас, но посочи, че процесите са ескалирали в тежък натиск.

„Свидетели сме на едно безобразно положение на налагане. Става дума за заробване на българските производители. Т.е. за един диктат, за пълен произвол и отсъствие на какъвто и да е било контрол“, коментира Стойчев, като допълни, че българският бизнес в момента работи на ръба на оцеляването.

Председателят на съюза категорично отхвърли твърденията, че държавата прави опити за административно определяне на цените, като определи тези слухове като дезинформация. Основната цел на подготвяния закон е постигането на пълна прозрачност при формирането на крайните стойности по магазините.

Стойчев обясни, че в ценообразуването влизат огромни суми за маркетинг и реклама, които се насочват към централите на веригите в чужбина. По този начин, според него, се изпомпват средства, избягва се плащането на данъци в България и се генерира свръхпечалба. Новите текстове трябва да осветят именно тези скрити практики.

Проблемът с монополното поведение на големите търговци не е изключение само за България, а съществува в цяла Европа. Стойчев даде за пример държави като Германия и Франция, където местното производство се разглежда като елемент от националната сигурност. Там институциите се справят с натиска главно чрез осигуряване на по-голяма свобода на търговията, пише dunavmost.com.

Въпреки че не очаква незабавен положителен ефект навсякъде, Кънчо Стойчев подчерта, че началото на битката срещу порочните пазарни практики е правилна стъпка, тъй като ключовата функция на държавата е да охранява правилата на конкуренцията.

Редактор "Екип на Петел",

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