Кънчо Стойчев: Управляващите ще изпият до дъно чашата на своята арогантност

Започва нова фаза на политическия живот в България. В страната има вълна на недоволство. Предстои управляващите да изпият до дъно чашата на своята арогантност. Това коментира в предаването „Позиция“ на Радио Варна социологът и политически анализатор Кънчо Стойчев.

„Падението на управляващата политическа върхушка отваря нови полета за политическа изява и то не само на президента. Тенджерата под налягане ще избухне, а когато това се случи е много трудно да се предвиди какво предстои. Когато си недоволен от нещо не чакаш да се появи алтернатива, за да биеш двата шамара. Не, просто биеш шамарите, а какво ще стане след това е сложно да се каже“, каза още социологът.

По повод медийни публикации за организиране на контрапротести през следващата седмица, Кънчо Стойчев коментира: „Определен политик май няма спирачки и не разбира какво става. Тези контрапротести само ще влошат ситуацията и ще ускорят разпадния процес“.

