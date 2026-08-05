Кандев: Тихомълком сменят шефове на областни дирекции на МВР

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Бившият главен секретар на МВР Георги Кандев критикува ръководството на министерството заради смяна на шефове на областни дирекции на МВР.

От ведомството засега не са съобщавали в официална информация за рокади в областните дирекции.

„Започнаха да “прибират” колегите, които върнаха надеждите на хората! Тихомълком тръгнаха смените на шефовете на областните дирекции на МВР, които накараха българите да повярват, че промяната е възможна. И които сегашната власт хвалеше за провеждането на честните избори“, написа Кандев във Facebook.

„Съветниците", които стоят зад тези рокади, обаче забравят, че системата – това са хората! А “реформата” на системата не може да е реставрация на кадри от предишните времена! И с пенсионери на висши ръководни позиции, които освен кадруване и кабинетни игри друго не правят, докато полицаите на улицата едва успяват да покрият задачите си“, допълва бившият главен секретар на МВР, пише novini.bg.

Той съветва последователите си да следят „кой още ще бъде “прибран” и кой ще изгрее на висок пост“. По думите му това засяга всички българи, „които виждаха надеждата и се надяваха на нов ред в държавата“.

От МВР не са съобщавали официално за смени в ръководството на областните дирекции.

Редактор "Екип на Петел",

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