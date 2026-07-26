Кандев: Влизането в политиката ще бъде изцяло нова посока в моя живот

Кадър Нова телевизия

Политиката е ново поприще и аз, като човек, служил на родината близо 30 години, смятам, че то може да бъде служение на обществото. Но все още обмислям всички аспекти в моите бъдещи начинания. Влизането в политиката ще бъде изцяло нова посока в моя живот. Политиката е мръсна игра. Това каза в студиото на предаването „На фокус“ по Нова телевизия бившият и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

По думите на бившия и.д. главен секретар на МВР той е напуснал системата след липса на достатъчно подкрепа. „Винаги съм бил човек на службата, не се вписвах в обикновения полицай. Семейството ми си е изпатило от това, не съм им обръщал достатъчно внимание. При новото правителство станах свидетел на кадруване, избиране на колеги по интереси. Не можех да стоя в кабинета си да подписвам писма. Не бях съгласен с някои назначения на заместници на областните директори на МВР. Работех много добре с Демерджиев, но нямах институционална подкрепа“, обясни Кандев. И допълни, че един месец е чакал да получи указ за назначаване, който така и не е получил, въпреки някои ключови акции, включително тази по залавянето на прокурорския син.

В момента той се е отдал на семейството си, но споделя, че когато е готов да обяви бъдещите си планове, ще го направи публично. „Г-н Гюров е изключителен човек, работихме много добре с него след като ми гласува доверие като служебен премиер. Имах пълна свобода за действие, знаех какво трябва да направя. Спойката се получи много добра. Народът ще каже дали той ще е добър кандидат за президент“, смята Кандев.

В момента той се е отдал на семейството си, но споделя, че когато е готов да обявя бъдещите си планове, ще го направи публично. „Г-н Гюров е изключителен човек, работихме много добре с него след като ми гласува доверие като служебен премиер. Имах пълна свобода за действие, знаех какво трябва да направя. Спойката се получи много добра. Народът ще каже дали Гюров би бил добър кандидат за президент“, смята Кандев.

Според него системата на МВР е тромава и инертна, с много тежки процеси. „В нея има хора, за които нищоправенето се нарича стабилност, но има и такива, които искат реформи. Още не се виждат такива. Министър Демерджиев се чувства самотен в борбата с престъпността и олигархията“, изрази мнение той.

Относно познанството си с Юлиян Янков - „Картофа“ Георги Кандев уточни, че очаквал да има непрекъснати атаки срещу него и екипа му. „След изборите получих обаждания, че Картофа ми прави фалшиви обвинения в прокуратурата. Затова подадох сигнал до СГП, за да попитам има ли такова нещо. Този човек е известен с името „Юли с автомивката“, не съм знаел прякора му. Познавам го, питал съм за час за миене на колата, от вежливост съм се интересувал от семейството му. Учтивата кореспонденция не е знак за зависимост или нещо нередно. Никога не съм имал служебни отношения с това лице, отхвърлям всички обвинения. Ще бъде образувано дело за клевета и ще се наложи този осъден престъпник да се предаде, а доказателствата, които твърди, че притежава за натиск, ще трябва да докаже в съда. Евентуален запис с нас двамата би бил генериран с изкуствен интелект“, коментира Кандев.

Бившият и.д. главен секретар на МВР смята, че е доказал, че държавата може да работи ефективно и затова са започнали атаките срещу него.

Той отказа да коментира кандидатпрезидентската битка и включването в нея на определени личности.

Редактор "Екип на Петел",

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