Къндев от "Гласът на България": 120-килограмов мъж падна върху коляното ми

Константин Къндев от „Гласът на България“ започна по драматичен начин своето участие в „Преди обед“. Неговата китара бе счупена от водещия Петър Дочев, но Косьо уточни, че тя е на приятеля му Ники и ще му я плати, като вземе заплата. Дочев също предложи да помогне финансово, за да се отсрами, а Яна Донева призна, че се чувства неудобно и помоли събеседника си да казва, че китарата е счупена на сцената, а не в студио на бТВ.

Иначе Къндев призна, че „Гласът на България“ му е дал една нова увереност и успял да се разчупи по доста добър начин, тъй като по принцип е по-срамежлив още от малък.

Хората ме бъркат с това, че съм надут, не знам защо го има това нещо. Аз съм срамежлив, не съм надут, но пък и в „Гласът на България“ със сигурност станах по-отворен към хората, към всички и към всичко в живота, призна Константин.

Той разкри още как се е почувствал след двата си опита в продукцията.

При първия никой от журито не се обърна и усещането тогава беше доста смесено за мен. Бях разочарован, но от друга страна много по-силно в мен беше чувството на мотивация и на хъс. Аз знаех, че това нещо се случва с някаква причина и ми дава някакъв старт, и просто използвах този старт, за да работя в посоката, в която искам да се развивам. Вторият път се обърнаха всички и ми хареса, допълни Къндев.

Последният се върна назад във времето и разказа, че първата му китара Кремона първо е била на сестрата на баща му. После тя е предадена на баща му и след като през 80-те години той я направил на нищо, я дал на Косьо, който я довършил и тя изчезнала.

Константин призна още защо се е отказал да спортува активно.

Тренирах бразилско Джу Джицу, и при едно от мятанията аз метнах 120-килограмов мъж върху себе си и двамата паднахме на коляното ми. Заболя ме малко, но станах и отидох да изпия една бира. После се опитах да стана, но не можах. За щастие се оказа, че съм имал само разтегнати връзки на коляното, каза още Константин Къндев.

