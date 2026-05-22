Кандев показа как изглежда днес Васко - прокурорския син

Изумителна промяна е претърпял Васил Михайлов - прокурорския син, който днес беше арестуван в София.

"ПРИМКАТА СЕ ЗАТЕГНА! Белезниците щракнаха.



Преди месец ви казах, че работим по този случай.



Издирваният беглец от закона, познат с прякора "Прокурорския син", току-що беше заловен от ГДБОП.", посочи Кандев.

Васил Михайлов е неузнаваем - той е с гъста брада.

„Предстои привеждането на Васил Михайлов в затвора за изтърпяване на наложено ефективно наказание от 1,8 години „лишаване от свобода“, съобщиха за bTV от прокуратурата.

„Прокуратурата ще предприеме всички необходими действия и по останалите производства спрямо Михайлов - едно в съдебна фаза, по което Софийски районен съд е постановил 4 години „лишаване от свобода“, както и по водени срещу лицето други досъдебни производства“, съобщиха още от държавното обвинение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!