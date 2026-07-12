Кънев: ДСБ иска цялата демократична опозиция да застане зад единна кандидатура за президентските избори

Кадър Нова телевизия

Няколко задачи са си поставили от „Демократи за силна България” на Националното събрание на партията в събота. Това каза новоизбраният председател Радан Кънев в предаването „На фокус”.

„ДСБ желае да бъде в центъра на общо дясно усилие, което да спре рисковете от това властта на Радев да се превърне в ляв популистки авторитарен режим”, каза Кънев.

Когато обаче се говори за солидна дясна алтернатива с хоризонт следващите парламентарни избори, това не включва „Продължаваме промяната”, уточни той. „Те не желаят да се дефинират като дясна политическа сила”, каза Кънев.

„За президентските избори, мандатът, който имам, е цялата демократична опозиция, което включва и „Продължаваме промяната”, да застанем зад единна кандидатура. Очакванията ми са, че в ранната есен, ще има единен кандидат, подкрепен и от „Демократична България”, и от „Продължаваме промяната”, и от много български граждани с име и авторитет”, каза Кънев.

За обща кандидатура с ГЕРБ, той заяви, че няма такъв мандат от ДСБ. Освен това отправи критики, че не ги виждат като опозиция нито ГЕРБ, нито ДПС. „Те подкрепят предложенията на управляващите", коментира Кънев.

„Не виждам съществена разлика между управлението на ГЕРБ и ДПС и управлението на партията на Румен Радев. Имаме смяна на лицата. Има нова партия, много по-силна, която обаче изглежда иска да овладее същите механизми, по които досега се управляваше държавата. Това е големият риск. Тепърва предстои сблъсъкът с тези тенденции. Старите ченгеджийски мрежи, които създадоха ГЕРБ и ДПС и управляваха през Борисов и Пеевски, в момента очевидно са в много интензивен процес на договаряне с Радев. Ако това договаряне е успешно и получим управление, което едновременно се опира на тези нелегитимни кръгове на власт, управлявали ни толкова години, и същевременно носи авторитарния, левичарски и проруски рефлекс, който демонстрира част от елита на партията на Радев, това вече е огромен национален риск”, смята Радан Кънев.

На въпроса за скандала около Десислава Атанасова и Делян Пеевски, Кънев каза: „Като юрист искам да видя стройна юридическа логика за това, което се случва. Защото сега ми приличат повече на държавно организиран черен пиар. Не сме демократи и хора на правовата държава, ако сме възмутени, когато това се случва срещу политик от нашата общност, а когато се случва срещу Делян Пеевски и Десислава Атанасова – не сме възмутени. Не ми харесва тази повърхностна, булевардна и жълта стилистика”.

„Дано да видим кандидатурата на Андрей Гюров за президент”, каза още Кънев.

Редактор "Екип на Петел",

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