Кънев за катастрофата в София: Категорично вината е на водачите на двата леки автомобила, скоростта им е била над 150 км/ч

Кадър БНТ

Заместник-градският прокурор Ангел Кънев говори пред БНТ за катастрофата тази вечер на "Челопешко шосе" между два автомобила и автобус. По потвърдена информация има две жертви, не е имало спирачен път.

Единият автомобил се е врязал в автобуса, другият се е забил в спирка на градски транспорт.

„Имаме изключително тежко пътнотранспортно произшествие. Към този момент категорично вината е на водачите на двата леки автомобила. Водачът на автобуса от градския транспорт категорично не е виновен и е направил необходимото, за да предотврати ПТП-то. Скоростта на виновните водачи е била над 150 км/ч, като при единия тя е била толкова висока, че след удара е блъснал автобуса и го е изместил настрани“, заяви Кънев.

"В едната кола - „Ауди" е имало двама души и те спорят ппомежду си кой точно е управлявал автомобила. Има двама души, които нямат свидетелства за управление. Пробите на дрегер са отрицателни", добави още Кънев.

Към момента са потвърдени две жертви, има ранени. Предстои разследване, като са иззети ДНК проби и отпечатъци. Предстоят допълнителни огледи през светлата част на денонощието.

В момента текат разпити на свидетели, които са се возили в автобуса.

Редактор "Екип на Петел",

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