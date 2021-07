Каним всички фенове на котки на международна изложба в град Варна

Каним ви на 17-18 юли 11:00- 18:00ч.. в зала „Младост” в Дворец на Културата и Спорта – гр. Варна на официалното откриване на M еждународна лицензирана изложба на котки.

Спонсори на събитието са: Green World Group, HUSSE , SAM BS EOOD, Rainbow. , Imerys LTD , CEVA ,

Регистрираните котки в момента са 100, като част от тях идват от чужбина Турция , Румъния, Сърбия , Швейцария и Украйна

В двата дни на изложбите, котките ще бъдат оценявани от съдии:

Inga Balciuniene ( Lithuania ) – all bread – всички категории

Aja Nuke ( Latvia ) - all bread – всички категории

Alina Ingor (Bulgaria)- - all bread – всички категории

Регистрацията на участниците се извършва на е-mail: felinolo gy @ gmail . com както и на сайта BEST CAT. Допълнителна информация можете да получите на телефони: 0878 391 133 и 052 401754.

В предстоящата изложба могат да вземат участие дори собственици на домашни любимци, които не притежават сертификати за родословие. Пред тях се открива уникалният шанс да получат експериментално родословие, в което котката, която притежават ще бъде вписана като първо поколение. Това може да се случи единствено след като експертите преценят дали домашният любимец притежава присъщите характеристики на своята порода.

По време на изложбата ще бъдат проведени следните конкурси:

- тържествен конкурс-оценяване, който по традиция ще се проведе през двата дни на изложението и на който международните експерти ще определят най-добрите представители от всички породи.

Изложбата на котки – това е една от най-атрактивните изложби в България, която събира под един покрив породисти животни от най-добрите развъдници в България и чужбина.

Изложбата на котки – това е празник на всички, това е възможност да се видят десетки породи котки, възможност на живо да общуваш с представители на професионални развъдници относно особености и характер на дадена порода. За всички желаещи ще има възможност да си купят играчки, храна за домашни любимци, лакомства от най-добрите производители на специални цени. А предложените на изложбата сувенири, красиви статуетки, ювелирни изделия и всевъзможни аксесоари на котешка тематика няма да оставят равнодушен абсолютно никой от присъстващите.

Заповядайте на нашата изложба и няма да съжалявате за отделеното време! Мястото на изложбата е в Двореца на културата и спорта в гр.Варна в периода 17-18 юли 11:00 - 18:00ч , очакваме Ви !

Специални призове:

"Карнавален костюм на котка"

"Най- добро оформление на клетката (на тема лято)"

Съюзът на Фелинолозите в България осигурява посредничество при регистрация на развъдници в WCF ( World Cat Federation ) и спомага за намирането на подходящи партньори за домашните любимци на своите членове на базата на генетични данни. Всеки, който желае може да получи членство в нашата организация, възползвайки се по този начин от редицата предимства, които тя предлага. Вече сме сключили договори с различни ветеринарни кабинети, зоомагазини и дистрибутори за изграждане на дълготрайно сътрудничество. Една от клаузите в тези договори гарантира отстъпка от цената на предлаганите от тези фирми услуги. Тя важи за всички наши членове, независимо от населеното място. За членство в съюза е необходимо да се попълни и подаде молба. На всички изложби на WCF както традиционните награждавания, така се и провеждат WCF– рингове: Ринг за възрастни котки, ринг за кастрирани котки и ринг за малки котенца (от 10 седмична до 10 месечна възраст). Всички котки, присъстващи на изложбата, могат да участват в WCF – ринг. Котките се оценяват заедно по време на ринга, независимо от тяхната порода, цвят, клас и пол, като съдията награждава от 1 до 10 място.

В края на деня на всяка изложба се провежда Best in Show. Т ова е ревю на котките, които са били избрани предварително през деня от съдиите. Всеки съдия е излъчил от всяка породна категория определени котки, които имат право да се състезават по нататък в Best in Show . Победителите получават купи и награди от спонсорите на събитието.

Програма – 17 Юли:

- 11.30 – 12.30.- Регистрация и ветеринарен контрол

- 13.00 - Официално откриване на изложбата;

- 13.30 - 19.00 - Стандартно оценяване и провеждане на WCF рингове;

FUN Ring Шоу за дългокосмести и полудългокосмести котки (LH + SLH);

FUN Ring Шоу за порода Сфинкс;;

Ринговете ще се проведат от Cezar Springer, АВ WCF, Poland;

14.00 - 19.00 - Стандартно оценяване и провеждане на WCF рингове;

WCF Ring за котета;

WCF Ring за кастрати;

FUN Ring Шоу за късокосмести котки (SH);

FUN Ring Шоу за Мейн куун;

Ринговете ще се проведат от Aja Nuke, АВ WCF, Латвия;

- 17.00 - Шоу за най-добър костюм;

- 19.00 - 20.00 - Best in Show;

Програма - 18 Юли:

- 11. 00 - Откриване на втория изложбен ден;

- 13.15 - 20.00 - Стандартно оценяване и провеждане на WCF рингове;

WCF Ring за възрастни котки;

FUN Ring Шоу за котки със солидни цветове;

FUN Ring Шоу за редки породи;

Master Ring;

Ринговете ще се проведат от Aja Nuke, АВ WCF, Латвия;

- 14.00 - 19.00 - Стандартно оценяване и провеждане на WCF рингове;

WCF Ring за котета;

Шоу „Лига на шампионите“. В това състезание могат да вземат участие котки претендиращи за титла Европейски шампион, Гранд европейски шампион и Световен шампион;

Ринговете ще се проведат от Inga Balciuniene, АВ WCF, Lithuania;

- 19.00 - 20.00 - Best in Show;

За контакт и записвания - 0886627155, 0878944561





