Канцлерът на Германия: Bangaranga ще бъде шлагерът на лятото в цяла Европа

Кадър бТВ

Мерц също отдаде дължимото на Дара.

Честито за първото място на България в „Евровизия” с песента Bangaranga. Това ще бъде шлагерът на лятото в цяла Европа, каза канцлерът на Германия Фридрих Мерц по време на брифинг с българския премиер Румен Радев.

Премиерът пристигна на посещение в Берлин днес. Той е начело на делегация, която включва вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова.

По-рано днес Радев поздрави българския екип за успеха на страната на „Евровизия“, като специално отличи професионализма и работата на Българска национална телевизия.

Той съобщи, че още тази седмица ще покани екипа на БНТ и ресорните министри в Министерския съвет, за да бъде обсъдена подготовката на България за следващото издание на конкурса.

„Това е огромен шанс за България в много направления и трябва да се подготвим така, че страната ни да се представи достойно“, заяви Радев.

DARA събра 516 точки, като беше фаворит и на публиката, и на журито. На второ място е Израел с 343 точки, Румъния – на трето, пише btvnovinite.bg.

