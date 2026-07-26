Канцлерът на Германия за ужаса в Берлин: Ще накажем виновните с цялата строгост

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Германският канцлер Фридрих Мерц определи кървавото нападение срещу участници в Берлинския Прайд като „атака срещу цялото общество“, предаде ДПА.

„Какво отвратително престъпление в Берлин“, написа Мерц в социалната мрежа X часове след като автомобил се вряза в множеството, събрало се за събитието в парка „Тиргартен“. При нападението загина един човек, а 16 бяха ранени.

„Стотици хиляди хора от цял свят празнуваха мирно Деня на „Кристофър Стрийт“. Те искаха да покажат, че трябва да се отнасяме един към друг с толерантност и уважение“, заяви германският канцлер, пише novini.bg.

„Ние сме отворено общество и ценим свободата – и ще я съхраним и защитим. Това престъпление ще бъде разследвано и наказано с цялата строгост на закона. Мислите ми са с жертвите и техните семейства. Желая бързо възстановяване на ранените и благодаря на всички служители на спешните служби“, добави Мерц.

Говорител на германското правителство съобщи, че канцлерът е в постоянен контакт с министъра на вътрешните работи Александър Добринт и редовно получава информация от службите за сигурност.

„Напълно съм разтърсен от това коварно и отвратително нападение срещу хора, които празнуваха мирно“, заяви Добринт.

„Мислите ми са с жертвите, техните близки и с всички, които станаха свидетели на това ужасяващо деяние“, допълни той.

Редактор "Екип на Петел",

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