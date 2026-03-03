реклама

Канят на Трабант фест във Велико Търново

03.03.2026 / 19:39 1

Снимка: Булфото, архив

Традиционният Международен Трабант фест ще се проведе за 15-и път във Велико Търново. Събитието е предвидено за 14 март.

Ретро клуб „Трабант – Велико Търново“ кани всички приятели, колекционери, собственици и почитатели на легендарната марка в Старинната столица на всички българи Велико Търново на поредното издание на Международния Трабант фест, съобщават организаторите.

Програмата на феста предвижда:

- 10:00 ч. – Регистрация на участниците – централен вход на парк „Марно поле”;
- 11:00 ч. – Представяне на автомобилите пред сградата да Община Велико Търново;
- 12:30 ч. – Парад на участниците;
- 13:00 ч. – Състезание по майсторско кормуване;
- 14:00 ч. – Награждаване

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 187735 | Одобрение: 19605
Грамче по грамче,купух си Трабантче има си и таванче,Западна кола!!!;):errm:УсмивкаПасито дали ще ходи???;):errm:Намусен

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама