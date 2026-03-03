Канят на Трабант фест във Велико Търново

Снимка: Булфото, архив

Традиционният Международен Трабант фест ще се проведе за 15-и път във Велико Търново. Събитието е предвидено за 14 март.

Ретро клуб „Трабант – Велико Търново“ кани всички приятели, колекционери, собственици и почитатели на легендарната марка в Старинната столица на всички българи Велико Търново на поредното издание на Международния Трабант фест, съобщават организаторите.

Програмата на феста предвижда:

- 10:00 ч. – Регистрация на участниците – централен вход на парк „Марно поле”;

- 11:00 ч. – Представяне на автомобилите пред сградата да Община Велико Търново;

- 12:30 ч. – Парад на участниците;

- 13:00 ч. – Състезание по майсторско кормуване;

- 14:00 ч. – Награждаване

