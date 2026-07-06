Канят жителите на Цветния квартал във Варна да почистят междублоковите пространства

Снимка: Гугъл мапс

Доброволческа акция за почистване и освежаване на междублоковите пространства до бл. 15 и бл. 16 на ул. "Карамфил" в Цветния квартал във Варна ще се проведе в четвъртък - 9 юли, от 17:00 до 20:00 ч. Организатор на доброволческата акция е Сдружение "За теб".

Само за няколко часа доброволците ще почистят отпадъците в района, ще подкастрят обраслата растителност и ще освежат детските съоръжения чрез шкурене и боядисване. Целта е мястото отново да бъде приятно, безопасно и приветливо за децата, семействата и всички жители на квартала.

Ще бъдат осигурени необходимите материали, инструменти и ръкавици, а желаещите могат да носят и свои градински ръкавици.

Организаторите канят всички, които вярват, че промяната започва от самите нас - жители на Цветния квартал, семейства с деца, млади хора и всеки, който иска да остави своя положителен отпечатък върху градската среда. Не са необходими специални умения, само желание да помогнеш, допълват още те.

Сборният пункт е детската площадка до бл. 16 на ул. "Карамфил" в Цветния квартал. Доброволческата акция е част от проект „Насърчаване на активното участие на младите хора в застъпничеството за опазване на околната среда“, реализиран с подкрепата на програма Еразъм+. Проектът насърчава младите хора да бъдат активни граждани и да участват в инициативи, които подобряват средата и живота в местните общности.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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