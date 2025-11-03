Кап. II ранг Муевски: Патриархът и президентът може да участват в експедиция до Антарктида

Булфото

Научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ отплава на 7 ноември т. г. от Варна за Антарктида. Това е 34-ата българска научно-изследователска експедиция и 4-та на кораба "Св. Св. Кирил и Методий".

Основните изследователски дейности и плавания ще бъдат отново в района на Южните Шетландски острови на Антарктида.

Корабът отплава на 7 ноември в 14 часа от Варна, потвърди в интервю пред БНР капитан II ранг Радко Муевски, командир на научноизследователския кораб.

За първи път ще се достави до българската база метеорологична апаратура. Тазгодишната експедиция има за задача да завърши ремонта на

Православния храм "Св. Иван Рилски" на българската база. И се очаква да бъде осветен от българския патриарх Даниил и да бъде посетен също така и от президента Румен Радев.

"Тази година завършваме лабораторията и транспортираме мебелите и оборудвания, за да бъде наситена и оперативна сградата. До остров Ливингстън доставяме и всички научноизследователски оборудвания по новите проекти. Също така транспортираме и сграда, сглобяема, за сеизмична и метеорологична лаборатория, съвместно с Обединените арабски емирства (ОАЕ), разказа капитан Радко Муевски.

И допълни, че екипажът е подготвен за изпълнения на задачите, корабът също е подготвен след ремонт през август и септември и изпитания през октомври.

На борда на "Св. Св. Кирил и Методий" може да бъдат патриарх Даниил и държавният глава Румен Радев на път към Ливингстън:

"Това все още е възможност. Не е поставена пряка задача, но ние се подготвяме, защото сградата на храма ще бъде завършена и е добре параклисът да се освети", сподели капитанът.

По план корабът трябва да се завърне в България на 14 април 2026.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!