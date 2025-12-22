Капани в чиния: Как свръхпреработените храни вредят на децата

Снимка Пиксабей

Доклад на УНИЦЕФ, посветен на ролята на т.нар. свръхпреработени продукти в ежедневието на децата и младежите, стигна до извода, че децата консумират все повече свръхпреработени храни, а това вреди на здравето, растежа и психиката им.

Разработката се основава на наскоро публикувана поредица от проучвания в медицинското списание "The Lancet", пише германската обществена медия АРД, цитирани от България он ер.

Какво са свръхпреработените храни

Свръхпреработените храни често представляват комбинация от захар, сол, нездравословни мазнини, промишлени нишестета и множество добавки като емулгатори, оцветители или ароматизатори.

В доклада пише, че много деца по целия свят се сблъскват с тях още в първите години от живота си.

Консумацията на свръхпреработени храни и захарни напитки започва още в ранна детска възраст, дори сред най-бедните слоеве на населението. Данни от изследване в 11 страни сочат, че до 35% от децата под пет години приемат сладки напитки, а при тийнейджърите този дял скача на 60% за ежедневна консумация.

Резултатите, цитирани от германска медия, показват, че в индустриалните държави повече от 50% от калориите в менюто идват от силно преработени стоки.

Целта на производителите е една - децата да консумират техните храни отново и отново.

Защо не са подходящи за деца

Според анализа на УНИЦЕФ тези храни са печеливши за индустрията, но не са подходящи за деца. Съставките променят текстурата и удължават срока на годност. Те имат за цел да направят закуските, зърнените храни, киселото мляко или готовите ястия толкова меки, сладки или ароматни, че да са възможно най-лесни за консумация и децата да ги искат отново и отново.

Твърде голямото количество захар уврежда не само зъбите, а и метаболизма, предизвиква силно отделяне на инсулин в организма, което благоприятства натрупването на мазнини и в дългосрочен план увеличава риска от диабет, пише DW.

От 2000 година насам делът на децата и юношите с наднормено тегло се е удвоил, според УНИЦЕФ: през 2025 г. за първи път децата с наднормено тегло са били повече от тези с тегло под нормата.

