Капацитетът на водопреносна мрежа в южните квартали на Варна е изчерпан, няма възможност за нови абонати

кадър: БНТ

Капацитетът на водопроводната и канализационната мрежа в южните райони на Варна е изчерпан и няма възможност за присъединяване на нови абонати. В момента в кварталите „Аспарухово“ и „Галата“, както и в близките селищни образувания, тече интензивно строителство, а инвеститорският интерес продължава да расте.

Водата за варненския район „Аспарухово“ идва по една единствена чугунена тръба с диаметър 500 милиметра. Тя минава под двата канала море–езеро и стига до местността „Карантината“. Оттам с помпи се изкачва по стръмен склон, през свлачищен район, и минава през частни имоти.

"Трябва да се изгради нова помпена станция в района на пристанище „Карантината“, нов тръбопровод, който да качи водата през изгледа на Варна до Кръста и нагоре към поляните, втора тръба, която да захрани високите местности. Там има брутален инвеститорски интерес – може би между 500 000 и един милион квадратни метра застроена площ. Това е втора Варна.", заяви пред БНТ инж. Веселин Русев, управител на ВиК - Варна.

Има опасност заради ограничения капацитет на тръбата и присъединяването на нови абонати да се стигне до сериозен недостиг на вода в големи части от тези райони, каза още управителят на ВиК - Варна и посочи евентуално решение.

"Ново трасе да се проектира, нов диаметър, нов материал и горе трябва да го чака един резервоар. Трябва да се тегли нов пояс, водопроводен, който да мине през „Боровец“ и да отиде на „Джанавара“, посочи управителят на ВиК - Варна.

Според инж. Русев Община Варна продължава да издава разрешителни за строеж на юг от Аспаруховия мост, въпреки че капацитетът за включване във ВиК мрежата е ограничен, а на места изобщо липсва.

"Ние сме алармирали общината още май месец и казахме: "Спрете да издавате разрешителни, ние нямаме вода. Нищо.", каза инж. Русев.

От Общината посочиха, че ако се спре издаването на разрешителни за строителство в южните райони на града, това ще засегне хора, които строят еднофамилни къщи, за да решат жилищния си проблем. Реално, водопроводната мрежа се натоварва от високите сгради. Сложната ситуация с водата е и заради пропуски в проектирането на други инфраструктурни обекти, допълват от общината.

"Един от важните обекти, които общината реализира, е пътят „Аспарухово“ – „Галата“. Според ВиК там трябва да бъдат основните трасета. Това нещо не е заложено нито в проектите в предходния програмен период, нито сега, по време на строителството, е заявен този проблем.", посочи Пламен Китипов, заместник-кмет на Община Варна.

Инвестициите във водопроводната мрежа през последните години са по проекти от 2016 година. Реалните строителни дейности по водния цикъл на Варна започват през 2023 година.

"В целия този процес южният град – „Аспарухово“, „Галата“ – не е стоял на дневен ред. Особеното на тази територия е, че тя е отделена от града чрез езерото и каналите, логистичните връзки са усложнени и затова за водоснабдяването е нормално да се търси източник от южния бряг на езерото. Има такива, те са извън територията на нашата община, но са в територията на ВиК оператора.", коментира още заместник-кмета.

Очаква се следващата седмица да бъдат посочени представители на всички заинтересовани страни, след което да се формира работна група. Търси се и финансиране.

"Заложили сме в бюджета на общината перо за прединвестиционно проучване, което, за да стане, трябва да се осигури финансиране. Това е с приемането на общинския бюджет, за което няма хоризонт все още.", посочи Пламен Китипов.

От ВиК - Варна информираха, че скоро ще бъде изготвена и пътна карта с ясно разчертани стъпки, отговорности и срокове за изграждането на нова водоснабдителна и канализационна инфраструктура в южните райони на Варна.

