Капитал: Киро Японеца продаде сградата си на Пощенска банка за 76 милиона лева

Мегасделка с имот в София.

„Пощенска банка“ е купила „Бизнес център „Оскар“ на бул. „Васил Левски“ 15-21, в непосредствена близост до НДК, съобщи „Капитал“.

Сделката става чрез придобиване на едноличното акционерно дружество „Оскар естейт“ и затова цената не е публична. В Търговския регистър обаче се вижда, че сградата с 6.9 хил. кв.м надземна РЗП върху терен от 2 дка е апортирана в дружеството през март тази година от досегашния собственик „Бул – рент София“.

Досегашен собственик на сградата е Кирил Киров – Киро Японеца, който я строи на два етапа, вплитайки в нея къща – паметник на културата. Цената по сделката вероятно е близка до оценката от вещи лица – 39 млн. евро, или 76.4 млн. лв.

