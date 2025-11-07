Капитал: Наследниците на Илия Павлов продадоха Гранд хотел Варна и прилежащите му хотели на части

Кадър Гранд Хотел Варна, Фб

Гранд хотел Варна", прилежащите му хотели и територии вече са разпродадени в три сделки с различни собственици от наследниците на Илия Павлов. Това показва справка в Търговския и Имотния регистър, направена от "Капитал" по повод започналата реконструкция на т.нар. "Шведски хотел". Първата сделка е от края на 2023 г., последната - от април 2025 г. Те са осъществени чрез придобиване на търговски дружества, което прави общата сума от продажбата неясна. Знае се само, че една от трите сделки е за 28 млн. евро.

Още в https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2025/11/06/4849188_naslednicite_na_iliia_pavlov_razprodadoha_seint_elias/

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!