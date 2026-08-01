Капитан от Варна създаде програма в помощ на бедстващите в морето

Кадри Нова телевизия

Капитан от Варна създаде система за търсене и спасяване на хора в морето. Тя дава възможност за подаване на сигнал с точни координати при природно бедствие или авария, предава Нова телевизия. Разработката ще е напълно безплатна, а в момента е в тестов период.

От дълги години капитан Дико Соколов работи в координационния център на Българското морско търсене и спасяване. Помогнал е на стотици хора, изпаднали в беда.

Експерти казват, че Черно море не е толкова безобидно. Причините са рязко променящите се метеорологични условия и внезапните силни ветрове. Всичко това може да доведе до редица кризисни ситуации във водата.

Правилото на третия час е ключово. „Ако видиш, че времето се разваля, трябва да си на такова разстояние от брега, че да можеш до третия час вече да си излязъл. На третия час настъпва тотална промяна. Затова Черно море е уникално – ако до три дни е духал дори със средна сила вятър, той прави вълна в една посока. След това за 2-3 часа, когато се промени посоката на вятъра, тръгва друга вълна от другата посока и става бъркотия”, обяснява капитан Соколов.

Именно за такива аварийни ситуации той разработва система DSAR, която позволява с натискане само на един бутон, да изпратиш аларма до всички хора в определен радиус от теб. Приложението дава възможност и за гласова връзка между участниците, планиране на търсене по утвърдените схеми и подаване на маршрутите директно към навигационните прибори на съдовете. „Тази система не разчита само на някой оператор, който ще ръководи от офис, а дава възможност на хората, които са в определен район, да си помагат. Малките съдове не са задължени да имат така наречените "аизи". Системите, които ги следят, не ги виждат на картите и това до голяма степен затруднява организираното търсене и спасяване”, казва капитанът.

Системата събира на едно място живи метеорологични и океанографски данни за Черно море и на тяхна основа изчислява районите за търсене. „В такива моменти ще е много полезно, когато някой има проблем, за да може да ангажира всички хора, които са на 50-100 метра. Понякога човек изпитва някакви проблеми, а на съвсем близко разстояние има много хора, които дори не подозират за това”, посочва създателят на системата.

Системата не замества официалните спасителни служби, припомня капитан Соколов. Винаги при реално бедствие трябва позвънете на телефон 112.

Редактор "Екип на Петел",

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