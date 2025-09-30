Капитан плени капитан в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Нов заплетен капитански сблъсък се разигра тази вечер между лидерите на Завоевателите, Лечителите и Феномените в "Игри на волята".

За Лечителите в битката влезе Карина, за Феномените - Траян, а за Завоевателите - Сапунджиева.

Независимо, че тръгна по-добре от двете дами, то тежката жилетка, с която бе навлечен, за изравняване на силите, оказа голямо влияние за Траян.

Много от зрителите публикуваха във Фейсбук гневни думи срещу това решение на шоуто, тъй като този път нямаше силови изпитания, които да изравняват силите на двата пола.

В крайна сметка първа до победата стигна Карина.

Тя освен, че спечели 50 гроша, плени капитан Траян, както и знамето на Феномените.

Твоята победа ще промени хода на историята, ще промени Войната на племената, обясни водещата Ралица Паскалева. Причината е, че сега лечителите отново са с 6 играча, а и не е ясно, към която от вътрешните коалиции в племето, ще се присъедини Траян.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!