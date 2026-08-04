Капитанът на „соколите“ е аут от терена за месец
Снимка: Спартак Варна
Капитанът на Спартак Варна Деян Лозев ще е извън терена около един месец заради разтежение на адуктора. Десният бек е получил контузията по време на последната тренировка преди мача с Локомотив Пловдив.
Със сигурност Деян ще е аут от състава в следващите четири двубоя срещу Ботев Пловдив, Септември, Левски и Лудогорец.
Разбра се още, че Закария Тиндано най-после ще получи състезателни права за гостуването на стадион „Христо Ботев“ под тепетата в понеделник.
Междувременно днес Ясен Петров даде почивен ден на „соколите“. Те ще започнат подготовка за сблъсъка с „канарчетата“ в сряда.
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