Капитанът на „соколите“ се завръща

Снимка: Булфото

Капитанът на Спартак Варна ще се завърне в състава за гостуването на Ботев Враца в четвъртък. Деян Лозев пропусна домакинството с ЦСКА, тъй като беше с висока температура, но вече поднови тренировки.

Изтърпелият наказанието си Матео Петрашило пък е измъчван от стомашен вирус, но треньорът на „соколите“ се надява, че ще може да го използва срещу врачани.

„Казах на момчетата да забравят мача с ЦСКА и да дадат всичко от себе си в оставащите три срещи за тази година. Знаете, че през лятото имахме много проблеми, но мисля, че поставихме една добра основа, върху която може да се надгражда напролет“, заяви Гьоко Хаджиевски.

