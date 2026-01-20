Капитанът на Барселона напуска

Снимка Пиксабей

Капитанът на Барселона Марк-Андре тер Стеген взе изненадващо решение. Германският страж е постигнал устна договорка с Жирона, където да довърши сезона под наем.

Вратарят не влиза в плановете на треньора Ханзи Флик, чийто първи избор е Жоан Гарсия, предаде БТВ спорт.

Целта пред Тер Стеген е да натрупа игрови минути, за да съхрани шансовете си за участие на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада тази година.

Тер Стеген подписа с Барселона през януари 2014 г., преминавайки от Борусия Мьонхенгладбах срещу 12 млн. евро. Той записа 176 чисти мрежи в 423 мача за "блаугранас" във всички турнири.

С каталунците Тер Стеген стана шампион на Испания 6 пъти (2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023 и 2024/2025), триумфира 6 пъти и с Купата на краля (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 и 2024/2025), 4 със Суперкупата на страната (2018, 2023, 2025 и 2026 г.), по веднъж в Шампионската лига (2014/2015), Суперкупата на Европа (2015) и Световното клубно първенство (2015).

Стражът може да се похвали с 44 двубоя за Германия. Той дебютира за Бундестима на 26 май 2012 г. в контролата с Швейцария, загубена с 3:5.

