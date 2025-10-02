Капитанът на Бетис: Лудогорец може да се класира за елиминациите

кадър: Спортал

Капитанът на Бетис Аитор Руибал бе доволен от победата на тима му с 2:0 над Лудогорец. Испанецът обаче смята, че “орлите” имат шанс да се класират напред към елиминационната фаза.

“Това е отбор, който знае да печели и е много трудно да дойдем тук и да спечелим. Лудогорец има шансове да преминат в елиминационната фаза”, каза пред Спортал Руибал.

Двубоят започна при дъжд, вятър и температура около 5 градуса, а част от футболистите на гостите бяха с качулки по време на химна на ЛЕ.

