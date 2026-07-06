Капитанът на Спартак Боян Илиев се завръща в клуба

Снимка: Академия Спартак Варна

Капитанът на Спартак се завръща у дома! Това съобщават от школата на "соколите" във фейсбук страницата си.

Боян Илиев е най-новото попълнение в треньорския екип на Академия „Спартак“ Варна.

Емблематичният капитан на Спартак се завръща в клуба, за да предаде своя богат опит, знания и любов към синьо-бялата идея на най-малките „соколи“, допълват още от школата.

Боян Илиев поема поста старши треньор на набор 2018, като още от утре - 7 юли, официално влиза в длъжност.

Промяната означава, че Румен Русев вече ще се фокусира изцяло върху работата си като треньор на вратарите в Академия „Спартак“ Варна, уточняват от школата.

"Пожелаваме успех на Боян Илиев в новото предизвикателство и сме убедени, че с професионализма и отдадеността си ще допринесе за развитието на бъдещите таланти на Спартак", добавят те.

Редактор "Екип на Петел",

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