Капитанът на баскетболния Черно море Тича стана татко

08.01.2026 / 20:55 0

Снимка Фейсбук, БК Черно море Тича

Бебе проплака в баскетболния Черно море Тича.

Ето как от клуба отбелязаха щастливото събитие на страницата си във Фейсбук:

Прекрасна новина в нашето “зелено-бяло” семейство! Капитанът на “моряците” Николай Стоянов стана баща за пръв път! Неговата красива половинка го дари със син днес!

Нека новото попълнение на нашия отбор расте в щастие и много любов!

