Карабах ще играе в Шампионска лига, изхвърли Ференцварош в Лига Европа

Старият познайник на Лудогорец Карабах отстрани след 2:3 у дома в реванша и общ резултат 5:4 елиминиралия разградчани в миналия кръг Ференцварош. Азерите ще играят в основната фаза на Шампионската лига, а унгарците в Лига Европа, предава БНР.

Норвежкият Бран също ще играе в Лига Европа след нов успех, сега с 4:0 като гост на АЕК Ларнака и 2:1 в първия мач.

А в Лига на конференциите заедно с кипърския тим продължава и Спарта Прага. Чехите изхвърлиха латвийския Рига след 0:1 като гости в реванша и 2:0 в първата среща.

