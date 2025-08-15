Караджов: До понеделник разследването за цистерните трябва да приключи
кадър bTV
редактор Веселин Златков
Надявам се до понеделник разследването на жп катастрофата край село Пясъчево да приключи. Ако това стане, до вторник ще имаме готов път, това каза в пряко включване в новините на bTV транспортният министър Гроздан Караджов от мястото на инцидента.
Той каза също, че разследването на транспортните институции и на районната прокуратура в Хасково е обединено.
От прокуратурата съобщиха, че разследването вече е поето от следовател. То се води за престъпление срещу транспорта, като наказанието за него предвижда и лишаване от свобода.
