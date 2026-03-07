Караджов: Една сухопътна операция на САЩ в Иран ще бъде политическо самоубийство за Тръмп

Кадър Нова нюз

Една сухопътна операция на САЩ в Иран ще бъде политическо самоубийство за Тръмп. Това мнение изрази журналистът и преподавател в университета в Калифорния проф. Христофор Караджов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по Нова нюз.

"Само Бог знае колко ще продължи войната с Иран. Защото няма единна позиция на администрацията на Тръмп, а освен това не се знае и защо изобщо беше започната и до какво ще доведе. Бяха дадени две мъгляви цели – едната е прекратяване на ядрената програма на Техеран. А другата – смяна на режима. И двете донякъде са несъпоставими като цел и постижения", коментира той относно очакванията в САЩ за продължителността на войната с Иран.

По думите му администрацията на американския президент вече се е похвалила, че над Иран в първите няколко дни на атаките са хвърлени два пъти повече боеприпаси, отколкото по време на „прословутите първи нападения срещу Ирак през 2003 година”. „Никой не знае до какво ще доведе всичко това. Защото нито един режим в историята не е бил сменен с въздушни атаки”, припомни той.

Караджов коментира и въпроса очаква ли се евентуална сухопътна операция на САЩ. Той подчерта, че „за ужас на всички Тръмп е казал, че всички карти са на масата”. „Това обаче не мисля, че ще се случи. Защото една сухопътна операция - ще доведе до много повече жертви сред нападащата американска армия. Което ще бъде едно политическо самоубийство за Тръмп”, изтъкна журналистът.

Той коментира и какво влияние ще окажат досиетата "Епстийн" върху предстоящите междинни избори в САЩ. Преди дни в документите, публикувани по случая на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, се появиха свидетелски показания на малолетно момиче, което твърди, че се е срещнало с Тръмп и е било насилено от него.

"Със сигурност досиетата „Епстийн“ няма да изчезнат до междинните избори, както вървят нещата. Война или не, проблеми в икономиката или друго - това ще бъде тема, която упорито ще се върти в американската политика. Според мен има цял екип съветници на сегашната администрация, които следят медиите и от време на време включват по някой друг скандал оттук-оттам, за да тушират информацията, която излиза за тези документи", подчерта Караджов.

И допълни, че дали изнесената информация е истина или не - не може да се разбере. Причината - става въпрос за първоначално интервю от преди години, след което момичето е отказало да сътрудничи повече и да бъде разпитвана от властите с мотива, че няма смисъл и виновните няма да бъдат наказани.

