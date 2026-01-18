Караджов: Мнозинството призна грешката си с подаването на оставката

Снимка: Булфото

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов заяви, че управляващото мнозинство е признало грешката си и подаването на оставката е достоен начин да каже, че е чуло гласа на хората. Това каза той в предаването „Защо?“ по bTV.

Караджов посочи, че в един момент управляващото мнозинство „започна да преследва задачите на едро и щурмово“, пренебрегвайки мнението на опозицията и не зачитайки я чрез процедурни хватки.

Според него управляващите са чули гласа на протестиращите и посочения от тях проблем, състоящ се в арогантно и надменно поведение.

БТА припомня, че премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка на 11 декември 2025 г. Това стана непосредствено преди парламентът да гласува шестия вот на недоверие към кабинета за провал в икономическата политика и след масови протести в редица български градове с искане за оставка на правителството.

Гроздан Караджов заяви още, че не е правил компромиси в работата си през последната една година, за разлика от партиите, подкрепящи правителството - седейки на една маса хора с диаметрално различни позиции.

Според него компромисът е бил съставен елемент в работата на правителството в оставка и като такъв той изтъкна бюджетът, който е комбинация между десни и социални мерки.

Като успех на правителството в оставка той изтъкна Националния план за възстановяване и устойчивост, а като негов успех в ролята на министър - удвоените средства в ресора му, договарянето на нови влакове за „Български държавни железници“ (БДЖ) и изготвения Закон за обществения превоз.

Гроздан Караджов, който е от гражданската квота на „Има такъв народ“ (ИТН), отговори и на въпрос около променения вот на народни представители от парламентарната група на ИТН при гласуването за отпадането на охраната от Национална служба за охрана на лидерите на политическите партии ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според него за мотивите им трябва да бъдат попитани самите депутати, като заяви, че той не присъства на партийни заседания.

Относно дебатът за употребата на скенери при гласуването на предстоящите тази пролет предсрочни парламентарни избори, Караджов изрази несъгласие да се води подобен разговор в последния момент. Според него това трябва да стане в спокойна обстановка, така че хората да имат доверие в изборния процес, с което и да се привлекат повече избиратели до урната.

Той предложи на следващото Народно събрание да се заеме с този въпрос още от първия си работен ден.

Попитан дали би участвал на същия пост в служебен кабинет, Караджов отговори, че няма как да отговори на подобно питане, защото в него се съдържат много хипотези.

