Караджов: Очаквам министъра на финансите да си свърши работата

28.11.2025 / 11:53 0

Снимка: Булфото

Ще се направят усилия и ще се възстанови тристранният диалог. От срещата в София очаквам министърът на финансите да си свърши работата. Това заяви пред журналисти в Пловдив министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, предава "Фокус".

На въпрос дали промените в бюджета ще засегнат капиталовите разходи, Караджов отговори, че министърът на финансите има яснота по всички разходи. 

Министърът на транспорта участва в Пловдив в среща, посветена на развитието на общините в Южна България. Сред участниците са вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на транспорта. Присъстват и кметове и общински съветници, както и представители на бизнеса.

 

