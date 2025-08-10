Караджов: Опитът на „Райънеър“ да прехвърли вината е неприемлив, ще сезирам КЗД

Снимка: Булфото

„Райънеър“ (Ryanair) дължи отговори, а не оправдания. Това посочва вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов в своя позиция, изпратена до медиите от пресцентъра на министерството.

Опитът на Ryanair да прехвърли вината върху наземния оператор е неприемлив, посочва Караджов.

Позицията на Гроздан Караджов е във връзка със случая на българско семейство с трудноподвижно дете на 9 години, свалено от борда на самолет заради батерията на инвалидната му количка.

Министър Караджов изрежда няколко въпроса, на които, според него, авиокомпанията дължи отговори.

„Започнала ли е вътрешна проверка от страна на авиокомпанията за конкретния инцидент? Защо при два предишни полета на 24 юли със същата авиокомпания, със същото помощно средство, не е била застрашена безопасността, а сега се твърди обратното? Съществува ли документирана процедура от страна на Ryanair за качване на инвалидни колички на борда или само субективната преценка на пилота е достатъчна? Защо помощното средство е прието от наземния оператор като годно да бъде качено на борда на самолета, а не е допуснато в самолета? Кой определя критериите за „агресивен пътник“ в практиката на Ryanair? В предходен случай на софийското летище, плачеща жена беше определена като агресивна - какви критерии бяха приложени тогава? А в други сходни ситуации? Какви конкретни действия и мерки са предприети от страна на Ryanair, преди да бъдат свалени пътниците? Съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2006 относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, свалянето на пътници от борда е крайна мярка, която може да се предприеме само след изчерпване на всички разумни алтернативи. Въздушният превозвач или неговият представител са задължени по регламент да положат всички разумни усилия и да предложат алтернативен вариант на семейството?“, посочва министър Гроздан Караджов.

Според него отговорите на авиокомпанията трябва да бъдат документално подкрепени, а относно вината в този случай ще решат компетентните български органи.

Министърът припомня също, че е разпоредена незабавна проверка от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която вече тече. Гроздан Караджов съобщава също, че въз основа на събраната до момента информация ще сезира Комисията за защита от дискриминация.

Министерството на транспорта и съобщенията остава твърдо ангажирано с опазването на правата и достойнството на всички пътници и с премахването на всякакви неоправдани бариери пред мобилността на хората с увреждания, се посочва още в позицията на министъра.

От авиокомпанията също разпространиха своя позиция по повод случая, припомня БТА. „Тези пътници бяха резервирали пътуване с този полет от София до Милано Бергамо (8 август) с инвалидна количка, задвижвана от гелова батерия. По съображения за безопасност, геловите батерии на инвалидните колички трябва да бъдат изолирани, за да бъде количката приета за въздушен превоз. Тъй като наземните служители на летище София, които отговаряха за товаренето на количката в самолета, не успяха да установят дали батерията е изолирана, те не можаха да натоварят количката на самолета. Когато пътниците били уведомени, че наземните служители на летище София не могат да натоварят инвалидната количка, те са станали агресивни в самолета и са били свалени от местната полиция“, се казва в позицията на авиокомпанията по случая.

