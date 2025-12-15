Караджов: Протестите показват недъзите, от които страда управлението

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Аз съм участник в почти всички протести още от студентските си години, тоест откакто в България има протести. Не мога да кажа лоша дума за протест или да кажа лоша дума за хора, които протестират. Смятам, че протестите са едно от най-големите достижения на демокрацията. Те са лакмус, от който можем, особено когато си в позицията на управляващ, да чуем за недъзите, от които страда управлението. И, ако човек има ухо, ако човек има желание да работи за хората, той може да се поучи много и може да направи корекцията.

Това заяви заместник-премиера и министър на транспорта и съобщенията в осатвка. Гроздан Караджов призна още, че не са гневни на протестиращите, а според него, това че се търси нова енергия, е по-скоро положително.

Правителството беше много добър екип, работи добре и работи много упорито. Всички заварихме много отчаяна ситуация и закъсали реформи. То при мен примерно нямаше нито една започната реформа, от това дето бяха обещали на Европейската комисия срещу парите за ПВУ, нито една реформа. От инвестициите едва служебния министър преди мен беше направил една, единствена. Всичко останало легна на моя гръб, продължи той.

За 11 месеца всичко това, не само, че беше вкарано в релси, не само, че настигнахме, но и спечелихме изключително висока оценка на Европейската комисия. Реално бяха удвоени парите за железопътен транспорт и изобщо за реформата на обществения транспорт в страната. Това е голямо достижение за една година, и на мен това ми е достатъчно, добави по бТВ Гроздан Караджов.

