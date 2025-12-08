Караджов: Ще получим отговори за "Кайрос" от Турция след разследване

Снимка: Булфото

Евакуацията на екипажа на танкера „Кайрос“, който се намира край бреговете на Ахтопол, приключи днес. В момента се извършва подготовка за доставката на техническо оборудване на кораба, включително по-голям електрогенератор, който ще осигури пълно електрозахранване на системите на „Кайрос“. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов на брифинг в Министерски съвет. По думите му това ще позволи задвижване на агрегата за вдигане на котвата и последващата буксировка на кораба към безопасно място, посочва БТА.

Караджов уточни, че първите трима моряци са транспортирани на безопасно място още вчера следобед и са настанени във Варна. Днес са евакуирани още четирима членове на екипажа. По изрично желание на корабособственика на борда остават трима души, добави Караджов.

Министърът подчерта, че при наличие на корабособственик и екипаж, корабът остава изцяло негов ангажимент, включително организацията на операцията и покриването на всички разходи. Корабособственикът е изпратил свой агент и поддържа връзка с българските власти, разясни още Караджов.

„След приключване на операцията всички разноски ще бъдат предявени и заплатени от корабособственика“, каза вицепремиерът. Той уточни, че буксировката ще се извърши при подходящи метеорологични условия и след проверка на безопасността на кораба, което вероятно ще отнеме около седмица.

Вицепремиерът обясни и последователността на действията при наблюдението на танкера. Той посочи, че системата за идентификация на кораба е била изключена, поради което българските власти са използвали допълнителни данни от информационните системи на "Морска администрация", за да проследят движението на танкера и на буксира.

По-рано днес министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът Гроздан Караджов се срещнаха с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък и поискаха разяснение от Турция за навлизането на кораба „Кайрос“ в български води.

На брифинга в Министерския съвет Караджов посочи, че трите основни въпроса, зададени към турския дипломат, са били как е придвижен танкерът от мястото на поразяването с дрон до пресичане на българските териториални води, каква е била задачата на буксира „Тимур Бей“ и какви действия са предприети при навлизането на кораба в български води. Отговорите ще бъдат предоставени от турската страна след разследване, уточни Караджов. Министърът подчерта, че при наблюдението е отчетено, че вълните са били 4–5 бала, което е затруднило усилията на българските гранични катери да извършат пресрещане на танкера.

Вицепремиерът посочи, че корабът не представлява никаква опасност нито за околната среда, нито за живота и здравето на хората. Той уточни, че се чакат подходящи метеорологични условия, след което ще бъде проведена операция по евакуирането на кораба и ще бъде потърсено т.нар. убежище. Министърът посочи, че ще бъдат направени необходимите изследвания за безопасността на неговата мореходност.

